Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко за майже 9 років перебування на посаді очільника обласного центру збагатився лише офіційно на сотні тисяч доларів та збудував собі маєток з трьох будинків на майже гектарі землі на березі Дніпра. Майже всі великі багатомільйонні тендери міста отримують фірми, які так чи інакше пов’язані з мером Бондаренком. Про це йдеться в розслідуванні проєкту BlackBox OSINT про збагачення мера Черкас Анатолія Бондаренка на тендерах і міських землях.

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Розслідувачі називають чинного мера Черкас одним з найзухваліших героїв їхніх розслідувань. Обравшись міським головою восени 2015 року, Анатолій Бондаренко разом з дружиною не мали жодних грошових заощаджень. Сьогодні ж подружжя лише офіційно має грошові активи у 318 тисяч доларів, маєтком у селі Сокирна під Черкасами, вартість якого може становити від 700 тисяч до 1 мільйона доларів, декількома земельними ділянками в місті та п’ятьма дорогими автомобілями.

Будівництво великого маєтку мер Черкас розпочав восени 2022 року. Він складається з трьох будинків: основний — розміром у 564 квадратні метри, будинок для відпочинку з басейном — площею 150 квадратів та ще один будинок у 54 квадратні метри для охорони міського голови. Загалом виходить 770 квадратних метрів. За оцінками місцевих рієлторів, вартість одного метра такого будівництва може складати не менше однієї тисячі доларів. Виглядає так, що лише будинки з комунікаціями без меблів та побутової техніки обійшлися Анатолію Бондаренку мінімум у 770 тисяч доларів.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко збудував собі маєток з трьох будинків в мальовничому місці на березі Дніпра, де земля коштує від 3,5 тисячі доларів за сотку (Фото: видання «18000»)

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Якби мер Черкас будував маєток за рахунок офіційних прибутків своєї родини, то мав би витратити майже всі зароблені за останні 9 років гроші. Тому, підозрюють автори публікації, Бондаренко збудував його за гроші, зароблені на тендерах міської ради, у яких регулярно перемагають друзі міського голови.

Один з них — Македон Рустамян, який у 2017 році почав отримувати багатомільйонні підряди від Черкаської міськради буквально через декілька днів після реєстрації свого ФОП та ТОВ «Євродороги». Після цього Рустамян купував за цінами, в рази вищими за ринкові, будинок мера Черкас та автомобіль його рідного брата Миколи Бондаренка, що може вказувати на легалізацію «відкатів» з отриманих Рустамяном тендерів.

Окрім того, найбільшим фаворитом мера Черкас є ТОВ «Колтех-Транс» його соратника по партії «За майбутнє» та товариша Сергія Колесниченка. Це підприємство займається майже всім, що необхідно зробити місцевій владі: укладає тротуарну плитку, ремонтує дороги та займається будівництвом. Майже всі підряди, які отримує «Колтех-Транс», закінчуються скандалами: тротуарна плитка розпадається вже через місяць, ремонт притулку для переселенців постійно дорожчав на мільйони гривень в процесі виконання угоди, а при ремонті тротуарів фірма завищує обсяги робіт та ціни на будівельні матеріали тощо. Лише за неповний 2024 рік ТОВ «Колтех-Транс» вже «наторгувало» тендерів у Черкаської міської ради на майже 350 млн грн.

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Не в програші очільник Черкас і від озеленення міста, стверджують у публічному розслідувані BlackBOX osint. Підряди в цій сфері виконують фірми, напряму пов’язані з заступником директора КП «Дирекція парків», призначеного Анатолієм Бондаренком. На сьогодні керівні посади у міськраді без конкурсів отримали два водії мера Черкас, його садівник та просто друзі і односельці. А рідний брат мера Микола Бондаренко також став власником земельних ділянок в елітному районі міста Соснівка, йдеться в розслідуванні.

Як відомо, Анатолій Бондаренко до 2020 року був головою Черкаського обласного осередку партії Юлії Тимошенко «Батьківщина». Сьогодні ж є керівником обласної організації партії Ігоря Коломойського «За майбутнє».

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