Чиновники міністерств та відомств, які отримали гроші «військового» ПДФО після того, як їх забрали у громад, демонструють зростання статків та підозрюються у незаконному збагаченні. Водночас міста залишилися без грошей, а ЗСУ їх так і не отримали. Про це написав політолог Олексій Голобуцький.

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«В листопаді детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні 62 млн грн голові Держспецзвʼязку, його заступнику та іншим службовим особам. В кінці січня очільник Мінстратегпрому пан Камишін виходить і декларує 46 млн 385 тис. доходів. Там все що хочеш: криптовалюта, дивіденди, банківські відсотки. А в січні в Міноборони виявлено порушень за 4 місяці на понад 10 млрд гривень», — зазначив Голобуцький.

Він нагадав про мітинги та пікети, де вимагали передати військовий ПДФО у центр. І зробив висновок, що у громад поменшало грошей, але у ЗСУ — не побільшало.

«Ви, як і просили, будете без асфальтованих доріг, бо гроші забрали в громад і направили Камишіну та іншим чиновникам. Камишін та інші чиновники, як і хотіли, опинилися з грошима. Єдиний, кого немає у цьому рівнянні, це ЗСУ. Їх загубили по дорозі. Поки освоювали ваші кошти. Тепер можна знову виходити під мерії, пікетувати, вимагати передати кошти громад у центр. Може, комусь з чиновників не вистачило», — іронізує Голобуцький.

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Експерт нагадав, хто отримав гроші військового ПДФО після того, як їх забрали у громад.

«Гроші (податки) забрали в центр та розподілили між двома міністерствами. Типу на ЗСУ. Ці гроші (податок на доходи фізичних осіб) до нового року ділили між собою Держспецзвʼязку та Міноборони — по 50%. Ну як ділили… Щось ділили, а щось тупо крали. З нового року 90% ваших грошей розподіляється між Держспецзвʼязком (це там, де чиновників взяли на хабарі) та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром)», — зазначив Голобуцький.

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Як повідомлялося, 20 листопада Кабінет міністрів звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору, яких підозрюють у заволодінні 62 млн грн бюджетних коштів. За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у злочинній схемі діяло шість учасників, які вивели кошти за кордон та розділили між собою.

Фото з Вікіпедії

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