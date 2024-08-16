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Знайшли сотні тисяч доларів та євро: на хабарі затримали начальника Бориспільського ТЦК

13:05 16 серпня 2024
затримання

Співробітники СБУ затримали на хабарі начальника ТЦК Бориспільського району. Про це повідомила місцева тероборона, пише «Київщина 24/7».

За інформацією видання, вчора полковника Сергія Русіна забрали у наручниках співробітники СБУ.

Полковнику інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та зловживання впливом.

Під час обшуку у полковника вилучено 300 тис. доларів США готівкою. Також вилучена євровалюта.

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Крім Русіна, був затриманий начальник ТЦК Бучанського району Леонід Викочка.

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Офіційної інформації від СБУ наразі не було.

Раніше «ФАКТИ писали про фігуранта корупційного скандалу, ексвійськкома з Одеси Олега Борисова, який має віллу в Іспанії й збагатився на 188 мільйонів гривень.

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