Знайшли сотні тисяч доларів та євро: на хабарі затримали начальника Бориспільського ТЦК

Співробітники СБУ затримали на хабарі начальника ТЦК Бориспільського району. Про це повідомила місцева тероборона, пише «Київщина 24/7».

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За інформацією видання, вчора полковника Сергія Русіна забрали у наручниках співробітники СБУ.

Полковнику інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та зловживання впливом.

Під час обшуку у полковника вилучено 300 тис. доларів США готівкою. Також вилучена євровалюта.

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Крім Русіна, був затриманий начальник ТЦК Бучанського району Леонід Викочка.

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Офіційної інформації від СБУ наразі не було.

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