Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права: президент Турції зробив гучну заяву під час саміту в Києві

У середу, 11 вересня, у Києві відбувається 4-й саміт Кримської платформи. Цьогоріч серед головних її тем — питання свободи судноплавства, цивільні заручники й порушення прав людини на території півострова, депортація кримськотатарського народу. Також йтиметься про санкції.

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До української столиці з візитом прибули державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Високі гості зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та посадовцями українського уряду, щоб обговорити продовження оборонної підтримки України та те, як забезпечити військовий, економічний і демократичний розвиток у довгостроковій перспективі.

До Києва також прибули президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня та президент чеського Сенату Мілош Вистрчіл.

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Президент Литви зазначив, що надання військової та економічної підтримки для України має вирішальне значення для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

Своєю чергою, латвійська премʼєрка запевнила, що її країна підтримуватиме Україну до її перемоги, а також на шляху до Євросоюзу та НАТО.

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Чеський парламентар Вистрчіл зазначив, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, хоч і не приїхав до Києва, але звернувся по відео й заявив, що підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні — вимога міжнародного права.

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Він наголосив, що кримські татари мають право жити «вільним, безпечним і мирним життям» на своїй батьківщині, передає інформаційне агентство Anadolu.

Президент також зазначив, що Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зазначимо, Кримська платформа — це міжнародний майданчик з обговорення шляхів деокупації Криму. Ініціативу офіційно запустили 23 серпня 2021 року в Києві.

Попереднє засідання відбулося 23 жовтня 2023 року в Чехії, де взяли участь близько 70 парламентів та парламентських асамблей.

Нагадаємо, що президент Зеленський під час відкриття українського національного меморіалу, присвяченого ушануванню трагедії кримськотатарського народу, заявив, що Україна йтиме вперед доти, доки не звільнить Крим від ворога.

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