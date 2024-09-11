Крим — це Україна, Крим — це наш дім: Зеленський виступив на відкритті національного меморіалу

Україна йтиме вперед, доки не звільнить Крим від ворога. Питання повернення півострова, є питанням відновлення справедливості, а також можливістю для кожного кримчанина повернутись додому.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття українського національного меморіалу, присвяченого ушануванню трагедії кримськотатарського народу.



«Ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу, що Крим — це Україна, Крим — це наш дім. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому», — заявив президент.

Зеленський відзначив, що Україна сьогодні не просто бореться за повернення Криму — вона бореться за відновлення справедливості й можливість для кожного кримчанина повернутись додому, який буде звільнений від російської федерації, а також страху.

«Сьогодні, у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи, відкриваємо український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. І колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в нашому, вільному Криму», — додав він.

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Сьогодні, 11 вересня, у Києві проходить саміт Кримської платформи. Минулий раз акція відбулася у Чехії 23 жовтня 2023-го. Тоді ж у ній взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей.

Зазначимо, що в серпні представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що українське командування має план остаточного знищення незаконного зведеного Керченського мосту та повернення окупованого Криму.

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Про реальну історію Криму, яка зводить нанівець російські пропагандистські тези, «ФАКТАМ» розповів документаліст Акім Галімов.

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