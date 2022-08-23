Зеленський виступив на відкритті саміту Кримської платформи та розповів про деградацію держави-терористки росії

В Києві у середу, 23 серпня, стартував другий саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу, було сказано під час трансляції з заходу.

Зокрема, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також представники Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.



Відкриваючи другий саміт Кримської платформи, президент Володимир Зеленський заявив, що деградація російської федерації розпочалася ще із захоплення нею півострова Крим. Продовжилась вона масованим терором, який здійснює країна-агресорка з початку повномасштабного вторгнення в Україну.



«Деградація росії почалася із захоплення Криму, з терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не наймасштабнішими релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання всіх людей, хто казав, що Крим — це Україна, хто не боявся захищати українську культуру, свободу в Криму та вбивства, і катування ми все це бачили», — зазначив Зеленський.



Глава держави зазначив, що все це окупанти робили та продовжують робити у Криму з перших тижнів після його ганебного захоплення.



«Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще нещодавно запрошували за стіл з Великою сімкою і яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, відповідальними за геноцид, загарбницькі дії та депортації», — резюмував глава держави.



Під час саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:

- роль тимчасової окупації Криму у розгортанні повномасштабної агресії проти України;

- спільні зусилля щодо відновлення безпеки та стабільності у регіоні Чорного та Азовського морів;

- подальші кроки у відповідь на порушення росією прав людини та міжнародного гуманітарного права у Криму, зокрема щодо етнічних українців та кримських татар;

- посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;

- ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу.



Минулого тижня президент Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму. Даний консультативний орган, зокрема, займатиметься питаннями, порушеними під час саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає державне свято — День Прапора. Вітаючи українців, президент зазначив, що синьо-жовтий прапор знову буде там, де має бути по праву, на усіх тимчасово окупованих містах, селах України, в анексованому Криму.







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