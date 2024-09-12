У Конотопі після нічної атаки дронів пошкоджено школи та лікарні, ситуація з електрикою критична, — мер (відео)

У ніч проти 12 вересня ворог знов завдав масованого авіаудару по Сумщині — пошкоджені об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

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«Росіяни застосували БпЛА типу „Шахед“, скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей», — повідомили в обласній ВА.

Мер Конотопа Артем Семеніхин повідомив про числені руйнування, зокрема, трамвайних ліній в центрі міста.

Фото поліції

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Фото полиции

Фото полиции

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Сьогодні рух цього комунального транспорту буде обмежений.

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"Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно - ніхто не візьметься зпрогнозувати", - зазначає він та додає, що в населенному пункті пошкоджена велика кількість навчальних закладів - в основному, вибиті вікна та двері. У четвер дитячі садки працюватимуть в режимі чергових груп.

Зазнали пошкоджень (в основному — вибиті вікна) медични заклади. У той же час мер підкреслив, що медичне обладнання серйозно не пошкоджено і що лікарні працюють.

«Вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку. По постраждалим: всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей…» — підкреслив мер Конотопа.

Нагадаємо, що днями близько десятка житлових будинків та готельний комплекс були пошкоджені під час атаки дронів на Вилкове Одеської області.

Фото поліції

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