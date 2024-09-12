В Івано-Франківську молодики жорстоко побили військового: поліція розповіла подробиці інциденту (відео)

Невдовзі після нападу на військового у Смілі, у соціальну мережу виклали відео, на якому зафіксовано, як невідомі б'ють військового. Цього разу в Івано-Франківську.

ВІДЕО ДНЯ

На кадрах зафіксовано, як кілька молодиків нападають на людину у військовій формі, валять його на землю та продовжують бити. За жертву вступається перехожий, але дістається й йому…

В обласній поліції повідомили, що потерпілий — 40-річний військовослужбовець. Мешканця Івано-Франківська виявили за місцем проживання та доставили до медичного закладу з забоями голови та тіла. Також постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

РЕКЛАМА

«Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З’ясували, що в середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно, між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями троє невідомих у центрі Києва біля Михайлівського монастиря напали на митрополита Кримського та Симферопольського Климента.

Фото — скріншот

608

Читайте нас у Facebook