У Києві жорстоко побили митрополита ПЦУ, який захищає Україну

У центрі Києва біля Михайлівського монастиря побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента. За словами потерпілого, він також є військовослужбовцем ЗСУ.

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Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«Друзі, сьогодні вночі невідомі страшенно побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента. Крім того, що він служить в церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних Сил України. Те, як описує ситуацію церковний ієрарх, виглядає так. Климент приїхав до Києва на запрошення „Кримської Платформи“. Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія», — написав Цаплієнко.

За словами священника, для того, щоб він зупинився, хтось із трьох нападників сказав: «Владико, благословіть!»

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«Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження», — додав журналіст із посиланням на слова потерпілого.

В Поліції Києва додали, що встановлюють обставини нападу на священнослужителя у центрі столиці, зазначивши, що інформацію про інцидент виявили під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

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«Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини», — йдеться у заяві правоохоронців.

Також нагадаємо про затримання на Черкащині підозрюваного у резонансному побитті військового в центрі міста Сміла.

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Фото t. me/Tsaplienko/

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