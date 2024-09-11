Побиття ветерана у Смілі: поліція затримала підозрюваного (відео)

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі, відео якого обурило суспільство.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Виявилося, що 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Його затримали за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

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Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю. За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

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Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

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Зазначимо, що у Смілі на Черкащині військовослужбовець Анатолій Гончаренко, який перебував на лікуванні після контузії, написав у соцмережах про конфлікт із невідомими особами. Вони створили аварійну ситуацію на дорозі та грубо поводилися з його батьками. Коли «кримінальний авторитет» Вадим Долотенко впізнав у дописі себе, то викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення.

На відео з «вибаченням» на обличчі Гончаренка видно сліди побоїв. Місцеві жителі швидко ідентифікували чоловіка, який змушував військового вибачатися. Він зафіксований на відео як той, хто двічі б’є Гончаренка, а потім змушує його публічно принижуватися.

Коли інцидент отримав розголос у масштабах всієї країни, Головне управління Національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування щодо дій працівників поліції. А керівника відділу № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків. Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ситуацію у Смілі ганебною.

Відчуваючи, що «запахло смаженим», своє жалюгідне «вибачення» записав і «кримінальний авторитет». Проте, це йому навряд чи допоможе уникнути покарання.

Нагадаємо, що на думку українського політика та військового Юрія Гудименка, побиття військового кримінальним авторитетом показало, що військовим й ветеранам війни треба об'єднуватися і захищати своїх побратимів власноруч.

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