Графіки відключення повертаються: коли не буде світла 12 вересня

З початку поточного тижня в Україні не застосовувалися графікі відключень світла.

Але у четвер, 12 серпня, в компанії «Укренерго» констатують, що рівень споживання зростає. Негода знеструмила 38 населених пунктів у двох областях, через бойові дії та з інших причин знеструмлені 602 населені пункти. А ранком 12 вересня рівень споживання був на 4,5% вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня.

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«Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом всієї доби», — зазначали в компанії.

Втім, пізніше в ДТЕК заявили, що графіки стабілізаційних відключень повертаються: «Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень».

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Згодом в «Укренерго» повідомили про деякі зміни: «у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень. Причина запровадження обмежень — зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС»

Нагадаємо, що прем'єрміністр Денис Шмигаль заявляв, що ворог готує масовані ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі. Наразі Україна втратила 9 гігават — половину об'єму довоєнного споживання електроенергії.

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Фото Pixabay

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