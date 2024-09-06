росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради.

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«Сьогодні міністр енергетики вже давав частково коментар. Якщо ситуацію ось зафіксувати так, як зараз, то ми зиму пройдемо, можемо пройти без відключень. Але ми розуміємо, що ворог не даватиме нам такої „розкіші“ просто жити спокійно, їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі. Відповідно ми вже втратили 9 гігават, для розуміння, це половина об'єму споживання електроенергії довоєнного. І сьогодні, по-моєму, перший день, коли відключення „Укренерго“ скасувало?», — сказав Шмигаль.

Коментуючи роботи із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, прем'єр сказав, що роботи продовжуються.

«Готовність об'єктів „Укренерго“ — понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи продовжуються», — сказав Шмигаль.

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Під час виступу у Верховній Раді міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що в Україні вже встановлено сотні МВт потужностей з анонсованого Зеленським 1 ГВт (1 гігават (ГВт) дорівнює 1 тисячі мегават (МВт). — Авт.) генерації на 2024 рік.

«На сьогодні вже встановлені в сотнях мегават, профінансовано обладнання десь близько на 600 мегават, навіть більше, на 600 мегават, яке вже є частково в Україні й частково є в дорозі», — заявив він.

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За його словами, є чіткий план та графіки робіт, що реалізується низкою держкомпаній України.

За словами Галущенка, Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів росії по енергетиці.

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При цьому, за оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 години на добу, за песимістичним — до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.

Водночас, член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк має інший прогноз. Якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці з великою ймовірністю матимуть електроенергію лише протягом 12−14 годин на добу, а решту часу будуть без світла.

Як писали «ФАКТИ», на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня питання енергетики було однією з тем. Зокрема, Кудрицькому закидали неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист об'єктів «Укренерго». Зеленський під час її проведення заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом.

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