Новий тиждень розпочнеться для українців із сюрпризу від «Укренерго»: який план щодо відключення світла на 9 вересня

В Україні після масованого ракетного удару росіян по об'єктам критичної інфраструктури 26 серпня повернулися графіки відключення електроенергії. Проте, 9 вересня відключення не прогнозуються, повідомляє «Укренерго».

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«Завтра, 9 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, прогнозуючи стан справ у зимовий період, зазначав, що якщо температура впаде до −10…−15 градусів, то відключення можуть тривати загалом до 12−14 годин на добу. А якщо буде тепло, то 4 години.

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