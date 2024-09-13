Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для ще однієї групи українців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює соціальну справедливість, і на необхідності якого звертали увагу народні депутати.

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Про це стало відомо з картки законопроєкту № 11391.

Йдеться про відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер українців, які загинули на фронті або зникли безвісти.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

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До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Проте подальшими змінами до цієї статті слово «неповнорідний» було вилучене. На практиці це створювало досить абсурдну ситуацію: якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, то вони обидва могли бути мобілізовані. Але в разі гибелі одного з них інший не підпадав під дію закону про відстрочку.

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Родини загиблих, у кого склалася така ситуація, закликали відновити соціальну справедливість, повернувши попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Адже до цього Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти.

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Як повідомляли «ФАКТИ», уряд затвердив новий підхід до бронювання, який включає кілька параметрів, що стосуються критичних підприємств, оборонно-промислового комплексу та дефіцитних професій. Також враховуються інші фактори, зокрема відсутність заборгованості зі сплати податків, рівень зарплати не нижче середнього по галузі та низка інших критеріїв, які використовуються для бронювання. Основне в цій концепції — вирішення трьох основних проблем: створенні додаткових робочих місць, підвищенні рівня зарплат і поверненні українців до України.

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