В ЦРУ назвали країну з найвищою смертністю в світі
Україна, яка третій рік веде кровопролитну війну з напавшою на неї росією, стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності. Про це свідчать дані Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США про рівень смертності та народжуваності у світі.
Так, згідно зі звітом, рівень смертності в Україні нині становить 18,6 на 1000 осіб — це найвищий показник серед усіх країн світу.
Друга за смертністю країна — Литва. Там смертність на рівні 15,02 смертей на 1000 осіб. Третє місце посідає Сербія із показником 14,9 смертей на тисячу осіб.
Найменший рівень смертності — у Катарі з показником 1,4 смертей на 1000 людей.
За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людей.
На передостанній позиції народжуваності виявилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народження на 1000 людей.
Лідером з народжуваності у світі став Нігер із показником 46,6 народжень на 1000 людей.
Нагадаємо, що смертність в Україні 2024 року втричі перевищує народжуваність. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві.
Тим часом фахівці з'ясували, що через війну з Україною росія також опинилася «на межі демографічної смерті».31
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