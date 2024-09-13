В ЦРУ назвали країну з найвищою смертністю в світі

Україна, яка третій рік веде кровопролитну війну з напавшою на неї росією, стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності. Про це свідчать дані Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США про рівень смертності та народжуваності у світі.

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Так, згідно зі звітом, рівень смертності в Україні нині становить 18,6 на 1000 осіб — це найвищий показник серед усіх країн світу.

Друга за смертністю країна — Литва. Там смертність на рівні 15,02 смертей на 1000 осіб. Третє місце посідає Сербія із показником 14,9 смертей на тисячу осіб.

Найменший рівень смертності — у Катарі з показником 1,4 смертей на 1000 людей.

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За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людей.

На передостанній позиції народжуваності виявилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народження на 1000 людей.

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Лідером з народжуваності у світі став Нігер із показником 46,6 народжень на 1000 людей.

Нагадаємо, що смертність в Україні 2024 року втричі перевищує народжуваність. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві.

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Тим часом фахівці з'ясували, що через війну з Україною росія також опинилася «на межі демографічної смерті».

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