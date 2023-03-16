«росія на межі демографічної смерті»: у Washington Post пояснили, як це пов'язано з війною в Україні та чого чекати від путіна

росія, яка розпочала війну проти України та несе значні безповоротні втрати (за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 березня було ліквідовано вже більше 162 тисяч військовслужбовців), знаходиться на межі «демографічної смерті».

Як пише Washington Post, є й інші чинники зменьшення населення рф. Так, смертність у росіян перевищує народжуваність — країна посідає 96-ту сходинку у рейтингу за тривалістю життя. Народжуваність становить 1,5 дитини на жінку, що нижче рівня відтворення населення. Смертність в країні достатньо висока, особливо серед чоловіків. Це і серцево-судинні захворювання, і вбивства, самогубства, нещасні випадки… Своє слово сказала й пандемія коронавірусу — з 2020 року фіксувалося більше мільйона смертей.

Видання називає втрати рф в Україні на рівні 60−70 тисяч військовослужбовців. Навіть ці цифри, які не збігаються з офіційними українськими даними, значно більші, ніж втрати у всіх інших війнах, починаючи з 1945 року, разом узяті. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, середній показник загибелі російських солдатів на місяць щонайменше у 25 разів перевищує кількість загиблих в Чечні і в 35 разів — кількість загиблих в Афганістані.

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Автор статті робить висновок, що зменшення кількості населення росії триватиме й до 2050 року воно скоротиться до 135 мільйонів осіб, а до 2100 року — до 126 мільйонів. Це може призвести до того, що рф, яка наразі знаходиться на 9 місці за кількістю населення, може опуститися на 22 сходинку.

Втім, у рф є ще багато «гарматного м`яса» — видання зазначає, що в країні-агресорці наразі проживає 7,2 мільйона чоловіків у віці від 18 до 26 років. У 2022 році росіяни заявляли, що мобілізували 300 осіб, а цього року, за словами автора статті, не виключена чергова мобілізація.

У той же час путін намагається покращити демографію за рахунок іммігрантів з Центральної Азії та преференцій для батьків. Також росіяни викрадають українських дітей. Останнє, на думку автора, виглядає зловісно у світлі дефіциту немовлят у росії.

Нагадаємо, що за словами народної депутатки Іванни Клімпуш-Цинцадзе, є підтвердження депотрації близько 13 тисяч українських дітей в росію.

Про те, що робити українцям, яких насильно вивезли до росії, читайте у матеріалі з порадами юристів.

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