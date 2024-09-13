Ворог просунувся на Донеччині і контратакує на Курщині: аналітики розповіли про ситуацію на фронтах

Армія рф просувається далі в Донецькій області. Наразі успіхи фіксують біля кількох населених пунктів.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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«Ворог просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаног та Пречистівки», — йдеться у звіті.

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Своєю чергою, пропагандисти рф стверджують, що російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області.

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Водночас у звіті Інституту вивчення війни (ISW), згідно геолокаційних карт за 12 вересня, росіяни досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження наступальних операцій ЗСУ та оборонних контратак у цьому районі.

Так, ворожі війська незначно просувалися на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північному Краснооктябрьському (на південний захід від Коренево).

Міноборони рф заявило, що російські сили відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево після початку контратак у ніч проти 11 вересня. Йдеться про Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внезапне, Гордєєвку, Краснооктябрьское, Обухівку, Снагость, 10-й Октябрь.

Усі ці населені пункти розташовані у межах теперішнього заявленого ліміту просування росіян. У ISW ще не має візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який із цих населених пунктів, за винятком частин Снагості та Краснооктябрьского.

Російські військові блогери стверджували, що їхня армія продовжувала просуватися на південний схід від Коренево і на північний схід від Снагості (на південний захід від Коренево). Однак аналітики не знайшло візуального підтвердження цих заяв.

Сили оборони України продовжували контратаку на ділянках, де противник почав контратаки. Вони також провели додаткові атаки за межами виступу, досягнувши Глушківського району (на захід від Коренівського району). Геолокаційні кадри за 12 вересня демонструють, що українська піхота просунулася через кордон до південно-західного Тьоткіного (приблизно 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області).

Додаткові кадри з геолокацією за 12 вересня показують, як українська бронетехніка та піхота без протидії обходять російські протитанкові перешкоди «зуби дракона» на кордоні на південний захід від селища Новий Путь (на південний захід від Глушково). Це свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі та що росіяни не були готові використати перешкоди для відбиття транскордонних атак.

Також повідомляється, що 12 вересня український удар з HIMARS пошкодив тимчасовий понтонний міст через річку Сейм і завдав втрат групі російських військ, що перебували поблизу. Того ж дня українські військові, які керують дронами, опублікували кадри, де видно, як касетні боєприпаси ракети HIMARS вражають групу російської піхоти на березі річки Сейм у невизначеному районі Курської області.

Зазначимо, що за інформацією Forbes, президент рф володимир путін дав наказ своїй армії вибити українські війська з Курської області до 1 жовтня.

Нагадаємо, операція ЗСУ на Курщині — це частина українського плану, який передбачає послабити тиск росії на сході нашої держави. Утримання Україною території у Курській області залежать від постачання зброї.

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