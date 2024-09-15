Українцям заборонили навчати один одного водінню: який штраф за це загрожує

Раніше в Україні досвідчені автомобілісти могли навчати кандидатів на отримання водійських прав практиці водіння просто у своєму автомобілі. Згодом більшість українців стали вважати, що краще цю функцію передати автошколі чи репетиторам, які мають більший досвід у навчанні.

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Водночас багато українців продовжують особисто вчити своїх родичів і знайомих керувати транспортним засобом, навіть не усвідомлюючи, що при цьому «нариваються» на немаленький штраф, пише профільне автовидання.

Зокрема, ч. 2 ст. 126 КУпАП дає змогу поліції притягати водіїв до однакової відповідальності як за їзду без прав, так і за допуск до керування транспортним засобом осіб, які не мають водійського посвідчення відповідної категорії. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 3 400 грн.

На сьогодні навчатися водінню авто можна лише в сертифікованій автошколі. Готуватися до іспиту з теорії при цьому можна самостійно.

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Також найближчим часом під прицілом правоохоронців опиняться особи, які керують транспортними засобами без техпаспорта або страховки, пише інше профільне видання.

Як відомо, відсутність навіть одного з документів у водія під час зупинки автомобіля тягне за собою штраф у розмірі 425 гривень. Якщо у автомобіліста не оформлений страховий поліс у принципі, то на нього чекає стягнення в розмірі 850 гривень.

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Їзда без прав необхідної категорії обійдеться керманичу в Україні в 3 400 гривень. Якщо водій був позбавлений права керувати транспортним засобом і попався за кермом, то його оштрафують на 20 400 гривень.

І це не кажучи про «сюрпризи», які чекають українців на авто у Європі, де з'явилися нові дорожні знаки.

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