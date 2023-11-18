Замість автошколи йдіть до репетитора: в чому головні зміни в правилах отримання прав водія

В Україні запроваджують нововведення для водіїв щодо отримання водійських посвідчень. Деякі з них ускладнять життя, але є й такі, які дають певну свободу.

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Зокрема, отримати водійське посвідчення можна буде без навчання в автошколі. Також не обмежується кількість спроб на складання практичного іспиту для отримання прав, передає «РБК-Україна».



Як відомо, раніше, щоб отримати водійські права, необхідно було пройти теоретичній курс в автошколі. Тепер документи про проходження теорії в автошколі непотрібні.

Людина може вивчати Правила дорожнього руху вдома. Потім потрібно прийти до будь-якого центру МВС і скласти іспит, попередньо записавшись на нього онлайн.

За бажанням, можна звертатися до репетитора чи, як і раніше, навчатися в автошколі.

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За інформацією міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, пише видання, в рамках програми можуть навчатися, зокрема, поранені військові. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

Ці ж зміни передбачені в ухваленому ВР законопроєкті № 7354 та мають набути чинності в листопаді 2023.

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Іспит із теорії у сервісних центрах МВС передбачає створення прозорих умов для складання іспитів.

Скласти теоретичний іспит можна у будь-якому центрі МВС країни. Згодом така функція стане доступною і в ЦНАП.

Записатися на іспит можна онлайн через сайт Головного сервісного центру МВС.

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В разі невдалого результату повторно можна спробувати скласти іспит через 10 днів. Кількість спроб — необмежена.

Тип та кількість завдань не змінюються. За 20 хвилин треба відповісти на 20 питань комп'ютерного тесту.

Приступати до практичного навчання дозволяється лише після успішного складання екзамену з теорії в сервісному центрі МВС. Така можливість зберігатиметься впродовж 12 місяців після отримання свідоцтва про теоретичну підготовку

На цьому етапі навчання обов'язково треба відвідувати практичні заняття в автошколі, пройти програму підготовки (зазвичай — 40 годин водіння з інструктором). Далі треба скласти внутрішній іспит та отримати документ про закінчення автошколи.

Після завершення практичного курсу в автошколі необхідно записатися на екзамен із практики в сервісному центрі МВС. Запис здійснюється через термінали в приміщеннях центрів. Також тестують можливість записатися на іспит онлайн.

Від 1 серпня 2023 кількість спроб для складання практичного екзамену є необмеженою. Інтервал між спробами — 10 днів.

Про те, чому не варто «відбирати права» у водіїв старших за 60 років, читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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