Водіям варто знати, щоб не «попасти» на штраф в 135 євро: що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС

На автомагістралях країн Євросоюзу з'явився новий знак у формі білого ромба на синьому тлі, який позначає смугу для спільного використання. Тобто він дозволяє рух лише для таксі, громадського транспорту, або автомобілів, в яких перебуває щонайменше дві особи, включаючи водія.

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Порушення цих вимог скажімо у Франції може призвести до штрафу в 135 євро, пише видання Автосота.

Зазвичай така смуга розташована зліва. Раніше цей знак використовувався тільки у Франції, де його тестували з 2020 року в містах Ліон, Гренобль і Страсбург. Ромб вказує на смугу для громадського транспорту, таксі та автомобілів з наклейкою Crit’Air, що означає дуже низький рівень викидів. Це також включає електромобілі, навіть якщо в них лише один водій.

Тобто, якщо транспортний засіб є комерційним або в ньому перебуває лише водій, скористатися цією смугою він не може.

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Знаки з білим ромбом на синьому фоні зазвичай активуються на електронних табло. Диспетчери вмикають або вимикають їх залежно від ситуації на дорозі. Наприклад, на автомагістралі A7 між Ліоном і Сент-Етьєном його найчастіше активують під час ранкових і вечірніх пікових годин, коли трафік інтенсивний.

Нині знак часто зустрічається і у французькому регіоні Рона-Альпи. Там його використання мотивують потребою уникати заторів при обгоні та на виїздах, а також заохоченням використання електромобілів і громадського транспорту для зменшення забруднення довкілля.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали також, що треба знати, виїжджаючи за кордон чужим автомобілем.

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