Влітку у рф почнуться проблеми: Буданов розповів про плани агресора на завершення війни

Країна-окупант росія, яка щодня атакує Україну на фронті та в тилу, хотіла б завершити війну до 2026 року своєю перемогою. Бо з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

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Про це заявив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, пише «Інтерфакс-Україна».

«2025-й рік для них, рубіж 25-го — початок 26-го — він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, РФ, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, — це горизонт від 30-ти років, — випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть», — сказав він.

За даними Буданова, росія прогнозує, що «всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року», оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

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«Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль», — додав Буданов.

До того ж, як зазначив глава ГУР, у росії дедалі гостріше постає питання недобору в армію.

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«У цей період — влітку 2025 року — вони зіштовхнуться з дилемою — або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним», — констатував Буданов.

Нагадаємо, за прогнозом відомої астропсихологині Валентини Віттрок, до кінця цього року на фронті завершаться важкі бої. А про перемогу та відновлення України можна буде говорити у травні 2025 року.

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