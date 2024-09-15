Ворог атакував Україну з повітря: в місцях влучань зайнялися пожежі

Ворог сьогодні знов атакував Дніпропетровщину. Через ворожі атаки у Нікополі двоє постраждалих. Осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

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За словами керівника ОВА Сергія Лисака, понівечена приватна оселя. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. А ще побиті чотири багатоповерхівки, автомийка, легковик. Пошкоджена й лінія електропередач.

«Били російські війська і по інших територіях Нікопольщини. Серед таких — Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідки обстрілів уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Загалом ввечері, вночі і зранку агресор скеровував зброю на Нікопольський район понад півдесятка разів. Використовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас с БпЛА.

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У райцентрі вогонь охопив квартиру п'ятиповерхівки. Його приборкали. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки, автобус та авто.

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На Зеленодольську громаду Криворіжжя противник скерував дрон-камікадзе. Там зачепило агропідприємство. Люди цілі, зазначив Лисак.

В Харкові в ніч на неділю, 15 вересня, пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Пізніше місцева влада розповіла, що прильоти були у Київському районі.

Згодом надійшла інформація про те, що через ворожу повітряну атаку, завдану російськими окупантами, було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.

«15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки», — розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що приблизно за годину до цього, 14 вересня о 23:20, росармія запустила дві керовані авіабомби для атаки. У Харкові через цей обстріл виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі.

«На щастя, без постраждалих. Дякуємо всім екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань», — розповів чиновник.

«Кілька вибухів у місті. Попередньо — у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину — без постраждалих», — своєю чергою зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи також вночі чули в Одесі та Одеському районі.

Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованоъ частини Запорізької області,

повідомили в Повітряних силах.

Ворог також запустив по Україні 14 ударних БпЛА типу «Shahed з Курська та миса Чауда. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів в ніч на 14 вересня постраждали Одеський та Ізмаїльський райони Одещини, де падіння уламків призвело до руйнування господарських та житлових споруд.

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