ЗСУ ще здивують російську владу: відома астрологиня розповіла, коли наші солдати зможуть повернутися додому

Минув серпень, який в астрології вважається найнеприємнішим місяцем року, адже саме в цьому місяці починалися обидві світових війни. Разом з тим восени відбудеться знаменита «петля Плутона», яка може посприяти завершенню боїв.

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Про те, які інші небесні явища чекають на українців цієї осені, розповіла астропсихологиня Валентина Віттрок.

За її словами, головні астрономічні події цієї осені — затемнення: часткове місячне станеться 18 вересня та кільцеподібне сонячне — 2 жовтня. Небезпечними можуть бути не лише власне ці дні, а й коридор затемнень — два тижні між ними, а також аура кожного затемнення — тобто негативний вплив можна буде відчути протягом кількох днів до кожного затемнення та за кілька днів після нього.

У такі періоди через можливість різноманітних критичних ситуацій дотримуватися обережності необхідно в будь-який час, але у воєнний період — особливо. Так чи інакше, але серйозна напруженість збережеться до початку листопада, після чого становище поступово почне налагоджуватися.

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Однак не тільки затемнення будуть у цей час визначати наше життя загалом та становище на фронті — зокрема.

На початку вересня Марс зайшов на знак Рак, де пробуде до 5 листопада. У повсякденному житті таке становище «червоної планети» передбачає «викид» зайвої енергії та переведення її з негативної площини в позитивну: можна займатися спортом — навіть дуже активними його видами, робити ремонт, копати грядки — загалом, використовувати «атомну енергію» з мирною метою.

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У плані військової стратегії Марс у знаку Рака не найрішучіший, але в цьому є і позитивний бік: він ніколи не йде безперервно, а ретельно продумує і прораховує кожен свій вчинок, а також його можливі наслідки. Марс у Раку не йде на військові авантюри, він, роблячи «крок вперед і два тому», рухається інтуїтивно — водночас оточує ворога або бере його в «кліщі».

Якщо врахувати, що в карті України на сонячне затемнення 2 жовтня — плюс-мінус два-три дні — Марс проходить асцендент натальної карти країни до Північного місячного вузла, перетинаючи водночас Південний місячний вузол, можна говорити про відпрацювання карми: комусь — до того ж, на всіх рівнях, аж до найвищого — доведеться відповідати за гріхи минулого.

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Але оскільки водночас формується трін до Плутона України, який стоїть на вершині карти, ЗСУ — можливо, неодноразово — ще покажуть себе, як це вже було на початку серпня, сильно здивувавши російську владу.

Найімовірніше, наскільки про це можна судити за становищем зірок і планет, після цього на фронті настане затишшя, а ворог, який втратив пріоритетне становище на багатьох його напрямках, буде схильний сісти за стіл переговорів і підписати невигідні для себе документи.

Не можна сказати, що цей процес буде швидким, але до середини січня він має закінчитись — саме в цей час наші солдати поступово почнуть повертатися додому.

Про перемогу — та відновлення країни — можна буде говорити у травні 2025 року, коли серйозну роль у гороскопі України почне відігравати планета успіху — Юпітер, а влітку того ж року, коли Юпітер та Сонце зайдуть у 7-й — відповідальний на взаємодію та співпрацю, велика ймовірність підписання важливих договорів, а коли вони перейдуть до 8-го будинку, який відповідає за гроші, наша країна почне — нарешті — отримувати репарації від росії.

Нагадаємо, не менш відомий знавець руху зірок Володимир Бадіян поки що готовий говорити тільки про перемовини росії і України. За його прогнозом, Крим Україні зараз не вдасться повернути. Можливо, це буде за кілька років.

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