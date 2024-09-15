41.04 / 41.60 45.44 / 46.12
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вийшов з дому і не повернувся: на Тернопільщині у ставку втопився чоловік

14:09 15 вересня 2024
Водолаз ДСНС

На Тернопільщині сталася трагедія в селі Кобилля Збаразької громади. Там у місцевому ставку виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За попередньою інформацією, мешканець села вийшов з дому у п’ятницю, 13 вересня. А вже в суботу, 14 вересня, на березі водойми знайшли його речі.

Рятувальники негайно залучили до пошуків водолазну групу. В результаті о 18:20 14 вересня водолази виявили та підняли на поверхню потонулого.

РЕКЛАМА

«Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування», — додали представники ДСНС.

Також нагадаємо і про трагедію на сусідній Львівщині, де 12-річна дівчинка випала з балкону багатоповерхівки.

РЕКЛАМА

262

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий дорожній знак

Водіям варто знати, щоб не «попасти» на штраф в 135 євро: що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС

зодіак

Левам — «Ієрофант», Скорпіонам — «Туз мечів», а Рибам — «Верховна жриця»: Таро-прогноз на 15 вересня

паштет

Фантастичний паштет для бутербродів: ідеально для ситного сніданку

Король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям та принцеса Кейт

Кейт Міддлтон і король Чарльз не дуже добре почуваються — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту