Вийшов з дому і не повернувся: на Тернопільщині у ставку втопився чоловік

На Тернопільщині сталася трагедія в селі Кобилля Збаразької громади. Там у місцевому ставку виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

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За попередньою інформацією, мешканець села вийшов з дому у п’ятницю, 13 вересня. А вже в суботу, 14 вересня, на березі водойми знайшли його речі.

Рятувальники негайно залучили до пошуків водолазну групу. В результаті о 18:20 14 вересня водолази виявили та підняли на поверхню потонулого.

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«Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування», — додали представники ДСНС.

Також нагадаємо і про трагедію на сусідній Львівщині, де 12-річна дівчинка випала з балкону багатоповерхівки.



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