41.04 / 41.60 45.42 / 46.12
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Львівщині 12-ти річна дівчинка випала з балкону багатоповерхівки

12:03 15 вересня 2024
людина у вікні

У Новояворівську на Львівщині сталася трагедія — 12-річна дівчинка стрибнула з балкона багатоповерхівки.

Про інцидент стало відомо з соціальних мереж, повідомляє «Варта-1».

Перед тим як зробити фатальний крок, дівчина записала відео, в якому сказала: «Один рух — і я всім потрібна».

На місце події оперативно прибули поліція і швидка допомога, але, згідно з інформацією з місцевих пабликів, дитина, на жаль, не вижила.

РЕКЛАМА

На цей момент детальної інформації про її стан немає.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Дніпрі трирічна дівчинка двічі падала з 10-го поверху. Дитина лишилася живою.

РЕКЛАМА

12

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий дорожній знак

Водіям варто знати, щоб не «попасти» на штраф в 135 євро: що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС

паштет

Фантастичний паштет для бутербродів: ідеально для ситного сніданку

Гороскоп

Щурам час позбутися шкідливих звичок, Тиграм знадобиться терпіння: східний гороскоп на тиждень 16 — 22 вересня

Вікторія та Девід Бекхеми

«Поверніть мені чоловіка»: Вікторія Бекхем вражена новим хобі Девіда

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту