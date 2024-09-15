На Львівщині 12-ти річна дівчинка випала з балкону багатоповерхівки
У Новояворівську на Львівщині сталася трагедія — 12-річна дівчинка стрибнула з балкона багатоповерхівки.
Про інцидент стало відомо з соціальних мереж, повідомляє «Варта-1».
Перед тим як зробити фатальний крок, дівчина записала відео, в якому сказала: «Один рух — і я всім потрібна».
На місце події оперативно прибули поліція і швидка допомога, але, згідно з інформацією з місцевих пабликів, дитина, на жаль, не вижила.
На цей момент детальної інформації про її стан немає.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Дніпрі трирічна дівчинка двічі падала з 10-го поверху. Дитина лишилася живою.12
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