На Львівщині 12-ти річна дівчинка випала з балкону багатоповерхівки

У Новояворівську на Львівщині сталася трагедія — 12-річна дівчинка стрибнула з балкона багатоповерхівки.

Про інцидент стало відомо з соціальних мереж, повідомляє «Варта-1».

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Перед тим як зробити фатальний крок, дівчина записала відео, в якому сказала: «Один рух — і я всім потрібна».

На місце події оперативно прибули поліція і швидка допомога, але, згідно з інформацією з місцевих пабликів, дитина, на жаль, не вижила.

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На цей момент детальної інформації про її стан немає.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Дніпрі трирічна дівчинка двічі падала з 10-го поверху. Дитина лишилася живою.

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