«Швидкі» забрали вже п’ятьох людей: окупанти знову атакували Кривий Ріг

У середу, 28 серпня російські війська вкотре обстріляли Кривий Ріг. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак об 11:16.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих», — розповів Лисак.

Згодом кількість постраждалих збільшилась до п'яти.

РЕКЛАМА

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

Трохи пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що загарбники завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

РЕКЛАМА

«Швидкі» забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", — написав він.

На місці розгорнуто міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків.

РЕКЛАМА

Оновлено. Станом на 12.50 у місті налічувалося вже 8 постраждалих. Серед постраждалих також 64-річний та 29-річний місцеві жителі. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.

Зазначимо, що окупанти із постійною періодичністю обстрілюють Кривий Ріг Дніпропетровської області. Так, вчора, 27 серпня окупанти атакували готель у Кривому Розі. За даними на ранок 28 серпня через обстріл готелю у Кривому Розі загинули четверо людей, ще п'ятеро було поранено. А 28 серпня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими через атаку рашистів.

Фото ДСНС Дніпропетровщини

195

Читайте нас у Facebook