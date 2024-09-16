«Шукаємо позитив»: відомий актор та військовий про службу в ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення популярний актор Володимир Ращук пішов на фронт добровольцем, а зараз є офіцером секції S3 3-го батальйону «Свобода», 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Ращук продовжує захищати країну та намагається поєднувати службу з акторством.

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Під час війни йому вдалося знятися в кількох проєктах та озвучити свого героя — Петра Воронцова в 16-серійному комедійному детективі «Ворон та Воробйов» (2+2). Відомо, що роль писали саме під Ращука, а вже потім підбирали йому напарника й інших акторів.

За словами Володимира, поєднувати знімання та військову службу складно, але командири й режисери йдуть назустріч.

«Для мене знімання в кіно — це ще одна можливість привернення уваги людей, волонтерів, будь-кого, хто дивиться телебачення й може допомагати військовим, — розповів Ращук в інтервʼю „Уніан“. — Крім того, це — ще й можливість перезавантажитись та набратись сил. Війна насправді принесла й позитивні наслідки, як би це жахливо не звучало. Нарешті відірвалася та пуповина, яка вже давно всохла, але все ще тримала нас. У нас фантастичні театри, дуже круті постановки. Чому вони мають такий успіх? Бо вони побудовані на конфлікті: з росіянами, владою, обставинами… А скільки ми дізналися нових імен в музиці, відкрили нових акторів. Чому раніше цього не помічали?»

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Володимир з колегами-акторами. Фото прес-служби 2+2

На думку актора, зараз необхідно створювати багато українського контенту, в тому числі розважального.

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«Навіть на війні, коли були найжорсткіші сутички та обстріли, ми з хлопцями постійно шукали в усьому позитив, жартували, сміялися з чогось, — згадав Володимир. — Якщо в українців забрати можливість розважатись, відволікатись, подивитись щось смішне й корисне, то буде ще важче».

Нагадаємо, в Україні повністю перезнімають детективний серіал.

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