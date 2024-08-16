Без росіян: в Україні повністю перезнімають детективний серіал

У столиці України, де йде робота над детективом «АТП «Рапід», почалися зйомки 16-серійної гостросюжетної драми «Відступники». Це адаптація власного серіалу «2+2», який вже був знятий за оригінальним сценарієм у 2021 році, але не був показаний в Україні через участь у стрічці акторів, що підтримали збройну агресію росії. Продюсери вирішили створити нову стрічку з новою командою та актуалізувати історію відповідно до сучасних реалій.

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«Ми не хочемо втрачати такий якісний продукт, тому вирішили повністю його перезняти, — сказав, розпочинаючи роботу над серіалом, продюсер Сергій Кизима. — Це прецедент для телеканалу: ми повністю перезнімаємо власний серіал. Сценарій адаптували до сучасного контексту, скоротили кількість епізодів з 24 до 16. Основна сюжетна лінія та герої залишилися майже незмінними».

«Відступники» — це історія про керівника карного розшуку та його команди — «відділу особливих повноважень». Герої серіалу мають реальних прототипів, а в сценарії використані їхні відверті зізнання. У головній ролі популярний актор Сергій Дерев’янко. У серіалі знімається також Володимир Ращук, який зараз є військовослужбовцем. Зйомки пройдуть у Києві, серед локацій: міська лікарня, завод, покинута туристична база та міське озеро.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Лікарка за покликанням» розповіла про виклики під час великої війни.

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На фото у заголовку Сергій Деревʼянко та Андрій Клименков в серіалі «Відступники»

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