«Люди гинуть на Покровському напрямку ненавченими»: у Раді заявили про погану підготовку мобілізованих

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яку аналітики закликають позбавити доступу до чутливої інформації щодо національної безпеки, заявила про недостатню підготовку мобілізованих в Україні. Зокрема, вона стверджує, що новобранці, які нещодавно прибули на Покровський напрямок, за 45 днів базової підготовки не навчилися майже нічому.

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Про це народна обраниця написала в Мережі.

Безугла повідомила, що минулого тижня спілкувалася з мобілізованими солдатами, які після підготовки прибули на Покровський напрямок. За словами нардепки, це люди в основному середнього віку, переважно ті, хто не зміг «порішати», більшість яких за 45 днів базової підготовки не навчилися майже нічому. Політикиня також заявила, що в більшості навчальних центрів мобілізованих навчають інструктори без бойового досвіду, тобто ті, хто «порішав».

«На цьому фоні особливо цинічно звучить заява Сирського про збільшення терміну базової підготовки мобілізованих, коли і 45 днів вони не можуть та не хочуть заповнити реальним змістом. А потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх, невизначеність та відсутність елементарних навичок, якщо тільки вони самі та бойова бригада не береться за підготовку в обмежені часові рамки з мінімумом можливостей», — йдеться в дописі Безуглої.

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Вона додала, що через таку ситуацію бойові бригади просять розглянути призов в обхід центрів, прямо до резервних підрозділів, «щоб мати змогу підготувати новачків не для галочки, як у центрах». Натомість, за словами депутатки, у деяких центрах проводять шикування аж по шість разів на добу.

Своєю чергою нардеп, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич сказав виданню Financial Times, що Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані могли вплинути на бойові дії. І хоча Завітневич також додав, що мобілізація відбувається за планом, видання вказує, що можливості України для ротації підрозділів або надсилання підкріплень, зокрема до Курської області, досі обмежені.

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У статті йдеться, що держава досі перебуває на початковій стадії поповнення війська після запровадження нового закону про мобілізацію.

FT із посиланням на наближене до російського військового відомства джерело також повідомило, що Україна перестала вводити на Курщину нові резерви. Натомість війська окопуються на захопленій території. Представник українського оборонного відомства підтвердив, що держава не планує захоплювати більше територій Курщини, натомість війська окопуються для захисту своїх флангів.

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Зазначимо, що напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив про роботу над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді, заявив генерал.

Нагадаємо, що днями президент Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для ще однієї групи українців — близьких родичів українців, які загинули на фронті або зникли безвісти.

Фото Генштабу ЗСУ

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