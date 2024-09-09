Народні депутатки Юлія Яцик і Марʼяна Безугла мають доступ до чутливої інформації щодо національної безпеки, яку використовують у власних пропагандистських цілях. Служба безпеки України та очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін повинні їм в цьому завадити. Про це у Facebook написав аналітик Олександр Кочетков.

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«Мар’яна Безугла зробилися мало не зразком в її епатажному протиборстві з військовим керівництвом. Дехто вважає, що так вона „розкриває очі українцям“. Але, окрім того, вона розкриває таємниці ворогу, як про ротацію 72 бригади на Вугледарському напрямку. Зливає у Телеграм засідання парламентського Комітету оборони. Розповсюджує наглу брехню про шикування у Полтавському Інституті зв’язку. І так далі», — написав Олександр Кочетков.

На його думку, не відстає від Марʼяни Безуглої депутатка Юлія Яцик, яка дозволяє собі неприпустимі вислови в бік керівництва ЗСУ щодо наявності якихось «статевих проблем у діяльності». Кочетков нагадав, що раніше Яцик працевлаштувала свого бізнес-партнера помічником народного депутата на платній основі. Її декларацію перевіряло Агентство запобігання корупції, але усі ці факти керівництво Офісу генпрокурора проігнорувало.

При цьому Мар'яна Безугла продовжує залишатися членом Комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони. Юлія Яцик зі свого боку входить до ТСК щодо розслідування можливих порушень у Міноборони.

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«Тобто, обидві нардепки зберігають доступ до вельми чутливої інфи, яку використовують у власних пропагандистських цілях. І хоча б з цим доступом треба щось робити. Терміново. Так, можливі дії у цьому напрямку має проводити СБУ. Але ініціювати процес має саме генпрокурор Костін. Тільки від має відповідний посадовий і процесуальній рівень. Може, час прокидатися? Бо бездіяльність вже стає схожою на посібництво», — вважає Олександр Кочетков.

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