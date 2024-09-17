«Амбіції окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених»: «Янголи Азову» запевнили, що продовжать надавати допомогу «азовцям»

Командир 12-ї бригади НГУ «Азов» Денис Прокопенко заявив, що пораненими, полеглими, звільненими з полону «азовцями» та їхніми сім'ями відтепер опікуватиметься нова структура «Азов. Супровід». Патронатна служба «Янголи Азову», що успішно виконує ці завдання з 2014 року, опублікувала офіційну заяву з цього приводу.

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У заяві сказано, що про запуск нової служби «Янголи Азову» дізнались випадково — з допису у соцмережах Дениса Прокопенка. Командування бригади досі не звернулося щодо передачі справ. Наразі невідомо, нова служба візьме на себе тільки нові справи чи усі — з 2014 року.

«Прямо зараз, навіть після публічного повідомлення про запуск нової служби, усі поранені перебувають під нашою опікою і відповідальністю. Поранені усіх наших підрозділів, включно з 12-ю бригадою НГУ „Азов“. Усі похорони, зокрема й останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота з безвісти зниклими. Сім'ями загиблих. Дітьми. Ми ведемо судові процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ. Нинішня ситуація ставить нас всіх, а головне — поранених та родини — у становище авралу, хаосу й колапсу», — йдеться в заяві.

Як повідомили «Янголи Азову», тепер поранені та родини масово звертаються до них з питанням, що їм робити й до кого звертатись, просять не кидати їх напризволяще.

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За описом, функції «Азов. Супровід» дублюють функції, які з 2014 року має команда «Янголи Азову». Тільки за останні 2,5 року патронатна служба пролікувала понад 2 тисячі бійців тільки «Азову», сотні протезовано, реабілітовано понад 1500 осіб. Команда докладає усіх зусиль, щоб уникнути інвалідизації або максимально її зменшити: завдяки цим зусиллям понад 85% поранених після успішного лікування повертаються у стрій.

«За нормальних обставин ми тільки вітали б створення окремої служби супроводу в „Азову“. Тим більше що саме ми проводимо навчання з розбудови патронажу для багатьох підрозділів і пропонували таке навчання 12-й бригаді НГУ „Азов“. Саме ми вибороли постанову про запуск таких служб у складі підрозділів. Хоча самі багато років працювали без оформлення у штат, без жодних законів і гарантів. Ми писали цю історію з нуля», — заявили «Янголи Азову».

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У патронатній службі запевнили, що продовжать надавати бійцям «Азову» усю необхідну допомогу, адже «амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'ять наших полеглих».

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«Комбриг, офіцерській та особовий склад 3-ї ОШБ нас підтримали в тому, щоб ми продовжували допомагати усім, як і раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни», — заявили «Янголи Азову».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що США зняли заборону на постачання обладнання військовому підрозділу «Азов».

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