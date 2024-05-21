Два роки в полоні: командир «Азову» показав фото перемовин про евакуацію цивільних з «Азовсталі»

Два роки тому героїчні захисники Маріуполю здались в полон. Підполковник Національної гвардії України та командир бригади спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко, відомий під позивним «Редіс», опублікував у Facebook фотографію перемовин з росіянами про евакуацію цивільних з «Азовсталі» у травні 2022 року.

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Фото було зроблене на нейтральній території між підприємством «Комунальник» та металургійним заводом «Азовсталь». У дописі Прокопенко зазначив, що два роки тому вони отримали наказ від вищого військово-політичного керівництва України припинити оборону Маріуполя та вийти з території «Азовсталі» у полон.

«В результаті важких перемовин з російською стороною було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних із заводу „Азовсталь“. Сотні жителів Маріуполя, які знайшли прихисток на території заводу, були врятовані. Всі цивільні, які переховувалися від ворожих бомбардувань на „Азовсталі“, лишилися живими. Остання цивільна особа залишила територію заводу 7 травня 2022 року», — написав Прокопенко.

Він додав, що після евакуації цивільних, Маріупольський гарнізон продовжував тримати оборону до отримання відповідного наказу від вищого командування.

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«Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже два роки знаходяться у російському полоні», — наголосив Прокопенко.

«Редіс» підкреслив, що наразі понад 900 військовослужбовців 12-ої бригади спеціального призначення «Азов», які відважними діями врятували Україну, перебувають у російському полоні. Прокопенко пообіцяв, що їхні імена не будуть забуті, і що кожен бій, кожен постріл і кожен крок будуть спрямовані на повернення полонених додому.

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«Ми повернемо всіх. І визволимо кожного», — написав Денис Прокопенко.

Раніше повідомляли про те, що крайній обмін полоненими, в який путінський режим погодився включити «азовців», відбувся 6 травня 2023-го. Відтоді вдалося повернути 807 українських військовополонених, але серед них жодного бійця з «Азову». Анастасія Гондюл розповіла «ФАКТАМ», як чекає повернення з полону свого чоловіка, бійця «Азову» Артема Гондюла.

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