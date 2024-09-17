У Данії розповіли, коли Україна отримає наступну партію літаків F-16

До кінця року Україна отримає ще літаки F-16 від Данії. Про це заявив міністр оборони цієї країни Трольс Лунд Пульсен після візиту в Україну, пише інформаційне агентство Ritzau.

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На початку серпня міністр оборони підтвердив, що Україна отримала перші літаки. Кількість не розголошується, але Данія зобов’язалася поставити загалом 19 літаків.

«Данія поставить сюди додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року», — каже міністр агентству Ritzau.

Як і в першій партії, на цій також не буде встановлено ні номера, ні дати.

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«Це заради оперативної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як писали «ФАКТИ», 4 серпня президент повідомив, що перший з 80 обіцяних F-16 прибув в Україну. Українські Військово-Повітряні сили не надали цифри, але американський чиновник зазначив, що загалом прибуло 6 літаків. Пізніше стало відомо про загибель льотчика Олексія Меся, який відбивав на F-16 масований ракетний удар росіян по Україні.

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