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У Данії розповіли, коли Україна отримає наступну партію літаків F-16

10:24 18 вересня 2024
літак F-16

До кінця року Україна отримає ще літаки F-16 від Данії. Про це заявив міністр оборони цієї країни Трольс Лунд Пульсен після візиту в Україну, пише інформаційне агентство Ritzau.

На початку серпня міністр оборони підтвердив, що Україна отримала перші літаки. Кількість не розголошується, але Данія зобов’язалася поставити загалом 19 літаків.

«Данія поставить сюди додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року», — каже міністр агентству Ritzau.

Як і в першій партії, на цій також не буде встановлено ні номера, ні дати.

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«Це заради оперативної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як писали «ФАКТИ», 4 серпня президент повідомив, що перший з 80 обіцяних F-16 прибув в Україну. Українські Військово-Повітряні сили не надали цифри, але американський чиновник зазначив, що загалом прибуло 6 літаків. Пізніше стало відомо про загибель льотчика Олексія Меся, який відбивав на F-16 масований ракетний удар росіян по Україні.

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