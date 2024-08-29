Повітряні сили повідомили про загибель льотчика, який відбивав на F-16 масований ракетний удар росіян

Під час відбиття масштабної ракетної атаки росіян 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь (позивний «Мунфіш») під час катастрофи літака F-16. Про це повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

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«Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни. Двадцять дев’ятого серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно», — йдеться у повідомленні.

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За даними Reuters, катастрофа літака F-16 не спричинена діями зс рф. Американський чиновник заявив, що поки невідомо, що стало причиною — помилка пілота чи механічна несправність F-16. Для розслідування катастрофи будуть залучені міжнародні експерти.

В Українській службі «Голосу Америки» на умовах анонімності представники Повітряних Сил повідомили, що розслідування причин катастрофи тривають.

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«Розглядаються різні версії, включаючи „дружній вогонь“ своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування», — розповів представник Повітряних Сил і розкритикував повідомлення у медіа про те, що вже нібито відомі ймовірні причини.

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Олексій Месь — один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на західних винищувачах F-16 у Данії. Побратими згадують, що він був майстерним льотчиком й відмінно виконав свої перші завдання на F-16, щойно вони прибули до України наприкінці липня.

Як писали «ФАКТИ», 4 серпня президент повідомив, що перший з 80 обіцяних F-16 прибув в Україну. Українські військово-повітряні сили не надали цифри, але американський чиновник повідомив, що всього прибуло 6 літаків, і Україна має 6 пілотів, навчених ними керувати.

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