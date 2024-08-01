У путіна відреагували на F-16 в Україні: реакції пєскова та полянського

росія, яка розв'язала криваву війну проти нашої країни, планує порушити в Раді Безпеки ООН тему постачання західних літаків F-16 в Україну Таку заяву зробив перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський під час брифінгу, пишуть російські ЗМІ. Водночас, дату засідання російський дипломат не назвав.

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«Я думаю, що так, ми в серпні таке засідання обов'язково проведемо. Тут немає якоїсь терміновості, тому що інформація надходить та уточнюється щодня, і до нього потрібно також добре підготуватися», — сказав полянський.

Також він пообіцяв порушувати тему переданих Україні винищувачів під час засідань, ініційованих іншими країнами.

Водночас спікер кремля дмитро пєсков поспішив запевнити росіян, що поява винищувачів в українському небі не вплине на ситуацію на фронті. Він також переконаний, що росія збиватиме і знищуватиме F-16.

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«Їх кількість поступово зменшуватиметься, вони збиватимуться… Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть» , — заявив він.

пєсков упевнений, що ці літаки «не стануть чарівною пігулкою».

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Про прибуття першої партії винищувачів F-16 від союзників повідомило видання Bloomberg. Згодом стало відомо, що Україна отримала перші шість винищувачів від Нідерландів.

У Білому домі відмовилися підтверджувати доставку в Україну перших винищувачів F-16 від партнерів.

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«Вам потрібно говорити з українцями. Я, звичайно, не буду говорити про можливості озброєння. Я лише хочу нагадати, що як ми говорили раніше, і говорили це на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед. Ми говорили, що літаки будуть готові до операцій до кінця літа. Немає причин у цьому сумніватися», — зазначив Кірбі під час брифінгу.

Українська влада офіційно ще не підтвердила отримання винищувачів.

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