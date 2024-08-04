Встигли до Дня Повітряних сил ЗСУ: Зеленський підтвердив отримання Україною перших винищувачів F-16

Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Про це написав у Telegram президент Володимир Зеленський.

«F-16 в Україні. Ми забезпечили це», — зазначив очільник держави.

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Володимир Зеленський зазначив, що країни-партнери передали українській армії винищувачі F-16 до символічної дати 4 серпня — Дня Повітряних сил ЗСУ.

Як відомо, Україна отримала винищувачі F-16 у рамках авіаційної коаліції, яку було створено навесні 2023 року. Спочатку до неї доєдналися трохи більше 10 країн, але згодом коаліція розширилася. Її очолили Нідерланди та Данія, які одними з перших заявили про намір передати Україні F-16.

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Спочатку повідомлялося, що Україна отримає десятки літаків. Йшлося про 60 винищувачів. Союзники попереджали, що постачання не будуть відбуватися відразу. Головним фактором у цьому питанні залишається навчання як пілотів, так технічного персоналу, а також підготовка інфраструктури для обслуговування літаків.

Сьогодні, 4 серпня, видання The Economist заявило, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16. Всього ж ЗСУ отримають 79 літаків F-16, з яких 20 прибудуть до кінця поточного року. Решта винищувачів, за даними журналістів, надійдуть в розпорядження Повітряних Сил України партіями протягом 2025 року.

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Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про те, що F-16 вже пройшли перше застосування в Україні і використовувалися для протиповітряної оборони.

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