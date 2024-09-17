Зустрічайте Осінній Коридор Затемнень: Таро-прогноз на період з 17 по 22 вересня

Завтра, 18 вересня, Місячне затемнення відкриє Осінній Коридор Затемнень, який завершиться 2 жовтня вже Сонячним затемненням. Пік цієї астрологічної події припаде на 5.44 ранку, при цьому Місяць перебуватиме в перигеї своєї орбіти — найближчої точки до Землі.

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Це перше із затемнень на осі Діва-Риби, цикл яких триватиме до лютого 2027 року. Таким чином, події та тенденції, які принесе нам затемнення 18 вересня, впливатимуть на нас протягом двох років, пише українське видання.

Крім того, в момент затемнення Місяць буде у поєднанні з водною планетою Нептун, що активізує стихію Води. Можливі різні природні та техногенні явища, пов'язані з водою: повені, цунамі, надзвичайно рясні зливи, тому протягом 7 днів до і після затемнення потрібно бути обережними на воді та біля води.

Затемнення в емоційному знаку Риб загострить наші почуття — причому як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Багато хто відчуватиме підвищену чутливість, тривожність, конфліктність. Намагайтеся налаштовуватися на позитивний лад і пам'ятати, що в період затемнення можна визначити для себе програму в найближчі два роки та використовувати зсув космічних енергій для реалізації своїх планів. Однак для цього потрібно відпустити минулі проблеми та помилки, усвідомити невивчені уроки життя.

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Овен

Тиждень може принести Овнам емоційну напругу. На роботі, у сфері вашої соціальної активності очікується завершення якогось процесу, етапу, що буде коштувати вам дуже великих витрат духовної чи фізичної енергії. Можливо, якийсь проект дорого обійшовся вам вкладеннями фінансів чи праці, і ви дійдете висновку, що він не виправдовує очікувань і краще закрити цю сторінку і зайнятися чимось іншим. Імовірні конфлікти, з'ясування стосунків через гроші, майно, ви можете зіткнутися з підступами, інтригами, нечесною поведінкою у цій сфері.

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Хтось може стежити за вами, збирати про вас інформацію для своїх таємних цілей. Це можуть бути ваші родичі чи друзі, і такі їхні дії принесуть розчарування.

Телець

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Тиждень Місячного затемнення може принести вам важливі зміни, причому це можуть бути не тільки події в матеріальному світі, але й внутрішня трансформація, усвідомлення істин, які змінять ваші погляди та плани. Вам потрібно виявити силу волі, сміливість у відстоюванні своїх принципів, це допоможе вам у сфері кар'єри, вирішенні практичних питань.

Ви можете прийняти рішення про зміну роду діяльності, зайнятися тим, що вважаєте своєю місією, своїм справжнім призначенням. Те саме стосується особистого життя: прояснення, поява визначеності, ніби розсіється туман і ви зрозумієте, що вам справді потрібно. Це може бути шлюб, розлучення, переїзд — щось доленосне.

Близнюки

Тиждень принесе вам ділову удачу, ви контролюватимете практичні та робочі процеси, зможете успішно вирішити поставлені завдання, проявити лідерські якості. Може виникнути потреба йти на ризик, грати ва-банк. Однак у фінансовій сфері ймовірні затримки, неузгодженість, порушення планів, розбіжності з партнерами чи родичами через гроші. Також ви можете зіткнутися із зайвою бюрократією, причіпками при спробі вирішити якесь грошове питання.

У особистих відносинах затемнення може принести образи, розчарування, ревнощі. Але пам'ятайте, що в цей період ми схильні все перебільшувати та надавати надмірного драматизму всьому, що відбувається.

Рак

Для вас тиждень обіцяє бути дуже вдалим і незабутнім у всіх сенсах. Ви зможете успішно завершити якусь роботу чи проект та перейти на новий рівень. Ви пройшли довгий шлях і в результаті перед вами відкриються нові двері, за якими нові можливості та перспективи. Ви зможете зміцнити свій фінансовий добробут, заробити велику суму або отримати дивіденди від своїх вкладень чи праці. Ви відчуєте матеріальну стабільність, упевненість у завтрашньому дні.

На особистому фронті почнуться активні рухи: ви можете нарешті завоювати серце людини, яка давно вас приваблює, або у вас з'явиться палкий шанувальник, готовий на багато чого заради вашої симпатії. В усталених парах також очікується насичений період: спільні поїздки, активне сексуальне життя, покращення свого загального побуту та комфорту, великі покупки.

Лев

На вас чекає перемога, навіть тріумф у робочих чи практичних питаннях. Те, що довго вам не піддавалося, нарешті вирішиться успішно для вас. Вдала співбесіда на нову роботу, складання іспиту, отримання документів, дозволів, права власності тощо. Це проміжний, але дуже важливий для вас успіх. У сфері фінансів та матеріальних благ щось закінчиться, щоби почалося щось нове. Зміняться джерела доходу, причому шляху назад не буде.

У житті виникне пріоритет розуму над почуттями: відносини з розрахунку чи планування спільного майбутнього з урахуванням суто матеріалістичних чинників. Ви можете зіткнутися з надмірним контролем або самі намагатиметеся контролювати партнера.

Діва

Ви можете відчути перевтому від роботи. Імовірні застій у справах, нерозумне використання ресурсів, надмірні витрати. Це період паузи, необхідності взяти перепочинок, зробити правильний вибір пріоритетів на подальше. Ви розглядатимете варіанти майбутнього, намагатиметеся визначити правильний шлях. Зате ви отримаєте підтримку та теплоту близьких людей, відчуєте надійність вашої домівки, опору з боку партнера по відносинах.

Очікуються приємні події особистого характеру, свято, можливо новосілля, відвідування батьківського дому, сімейні урочистості.

Терези

Для вас це буде період збору інформації, навчання чогось нового, ви можете піти на курси або вирішити зайнятися самоосвітою в якійсь темі. Можливо, у вас нова робота або напрямок бізнесу і вам потрібно багато чого навчитися. Ви можете укласти вигідну угоду, отримати чудовий контракт, вирішити фінансові питання завдяки успішній співпраці з іншими людьми. Якщо у вас були розбіжності з партнерами чи родичами з грошових, чи майнових питань, ви зможете дійти згоди та компромісу, який влаштує всіх.

В особистому житті настане момент вибору, ви обиратимете, які відносини ви хочете розвивати, а які краще залишити в минулому. Можливий флірт, любовна гра, поки що нічого серйозного, але надалі якийсь із цих паростків відносин може зрости у щось більше.

Скорпіон

Виникне спокуса діяти нечесними методами для досягнення своїх цілей, або хтось із колег чи партнерів спробує діяти так стосовно вас. Можливі інтриги, брудна конкуренція, спроби використати людину у своїх цілях, поставити у залежність. Пам'ятайте, що від вас залежить, чи піддаватися на все це або зберегти вірність своїм принципам та незалежність. Ви можете побачити нові перспективи заробляти гроші, нові фінансові горизонти. Швидше за все вони стануть реальністю не відразу, але вищі сили сприяють вам у ваших устремліннях.

Можливий переїзд чи ухвалення такого рішення, далека подорож. Якщо ви у розлуці з коханим, очікується зустріч.

Стрілець

Є вірогідність прийняття неправильного рішення, що стосується роботи, кар'єри, практичної сфери, або затягування з цим, зволікання. Варто трохи почекати, щоб не припуститися помилки. Може виникнути ситуація блокування ваших ініціатив, якась протидія. Або ж ви боїтеся змін, застигли як метелик у бурштині якихось обставин. Імовірні труднощі адаптації на новому місці роботи чи проживання.

Успіх прийде, але згодом і після певних зусиль. Зараз вам варто більше часу приділити відпочинку, відновленню сил.

Козоріг

Тиждень може виявитися досить напруженим та енерговитратним. Можливі великі зміни у сфері кар'єри, зміна статусу. Вам можуть запропонувати нову роботу чи підвищення, але можливо також, що вас оцінюватимуть на вашій нинішній роботі, проводитимуть аудит вашої діяльності. Можливі випробування, але вони допоможуть вам зрозуміти раніше приховану істину, прийняти правильне рішення.

В особистій сфері на вас також чекає прозріння: можливо, ви невірно сприймали почуття або наміри партнера. Ви також можете прийняти важливе рішення щодо майбутнього ваших відносин.

Водолій

Ви багато працювали й тепер очікуєте на врожай у вигляді підвищення доходу, визнання ваших заслуг або дивідендів від бізнесу. Це період, коли ім'я та досвід працюють на вас, або коли ваша справа вийшла на певний рівень і тепер може працювати та приносити дохід і без вашої постійної участі. Є якісь приховані від вас нюанси щодо фінансів, або ж ви неправильно оцінюєте ситуацію, перебуваєте в ілюзіях.

В особистому житті очікується яскрава подія: нове знайомство, початок бурхливого роману, спалах пристрасті, інтимне побачення. Ймовірні зачаття або народження дитини. Це час виявляти ініціативу, додати вогню в існуючі відносини.

Риби

На роботі остерігайтеся конфліктів, з'ясування стосунків. Хтось може розпускати плітки, плести інтриги, і в результаті це вийде у відкритий скандал. Потрібно постаратися як мінімум не брати участь у такому. Ви можете отримати приємні новини щодо грошей, аванс, позитивний рух до ваших фінансових цілей. У особистих відносинах ви будете схильні надто багато думати, оцінювати, планувати, проявляти прискіпливість.

Варто довіритися своїй інтуїції, виявити більше легкості, не поринати у сумніви та негативні думки. Пам'ятайте, що в коридор затемнень ми можемо спотворено сприймати те, що відбувається.

Також пропонуємо до Вашої уваги прогноз щодо явищ, які спричинить затемнення від відомої астрологині Astro Medvedka.

Та невідомого (поки що) загадкового юнака (певно, любителя астрології).

Також нагадаємо, що обіцяє у зв'язку з Місячним затемненням відома астрологиня українського походження Анжела Перл.

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