Завтра, 16 вересня, почнеться тиждень, який відкриє осінній Коридор Затемнень, що принесуть в життя багатьох людей абсолютно кармічні події.

А до чого готуватися в третій понеділок місяця представникам кожного знаку Зодіаку, розповідає гороскоп, складений професійними тарологами для відомого українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Карта дня: Жриця

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Завтра Овни мають приділити особливу увагу своїй інтуїції. Це день, коли відповіді на важливі питання будуть приховані за поверхнею подій. Жриця радить довіряти внутрішнім відчуттям, а не зовнішнім фактам.

Телець

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Карта дня: Закохані

Для Тельців завтрашній день буде пов'язаний із вибором. Карта Закохані вказує на важливість ухвалення рішень в особистій або діловій сфері. Прислухайтеся до свого серця і вибирайте той шлях, який принесе вам справжнє задоволення.

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Близнюки

Карта дня: Колісниця

На Близнюків у понеділок чекають швидкі зміни і необхідність діяти рішуче. Колісниця символізує перемогу через стрімкий рух уперед. Головне — тримайте в руках кермо влади і не дозволяйте обставинам вас збивати з обраного шляху.

Рак

Карта дня: Туз Пентаклів

На Раків чекають матеріальні можливості. Туз Пентаклей приносить у ваше життя нові перспективи для зростання, чи то в кар'єрі, фінансах, чи то в особистих досягненнях. Не пропустіть шансу втілити свої ідеї в реальність.

Лев

Карта дня: Колесо Фортуни

Для вас настане переломний момент. Колесо Фортуни говорить про те, що все, що відбувається, — це частина більшого плану. Якщо справи йдуть не так, як хотілося б, знайте, що незабаром усе зміниться на краще.

Діва

Карта дня: Поміркованість

Дівам варто почати пошук балансу у всіх аспектах життя. Поміркованість нагадує вам про важливість гармонії між роботою і відпочинком, а також у стосунках. Постарайтеся уникати крайнощів і зберігати внутрішній спокій.

Терези

Карта дня: Сила

Завтра Терези відчуватимуть на собі вплив внутрішньої сили і рішучості. Ця карта радить не боятися брати на себе відповідальність і діяти сміливо, але при цьому зберігати доброзичливість і гнучкість у спілкуванні з іншими.

Скорпіон

Карта дня: Повішений

Для Скорпіонів настане день роздумів і переосмислення. Повішений вказує на необхідність поглянути на ситуацію під новим кутом і, можливо, пожертвувати чимось в ім'я великих цілей.

Стрілець

Карта дня: Імператор

Завтрашній день буде сприятливим для Стрільців, які прагнуть організації та порядку. Імператор закликає вас проявити лідерські якості і структурувати свої плани. Це ідеальний час для встановлення контролю над своїм життям.

Козеріг

Карта дня: Суд

Козерогам завтра доведеться зіткнутися з важливим моментом, коли старі помилки або рішення дадуть про себе знати. Карта Суд символізує відродження і шанс виправити минуле. Скористайтеся цією можливістю, щоб почати новий етап.

Водолій

Карта дня: Верховний Жрець

Завтра Водолії можуть отримати важливі знання або поради від досвідченої людини. Верховний Жрець говорить про те, що ви повинні прагнути до навчання і духовного зростання. Прислухайтеся до мудрих наставників.

Риби

Карта дня: Місяць

Завтрашній день для Риб може бути сповнений таємниць та інтуїтивних осяянь. Місяць попереджає про можливі ілюзії та самообман. Будьте уважні до своїх снів і внутрішніх відчуттів — вони можуть показати вам істину.

Також пропонуємо до Вашої уваги гороскоп на місячне затемнення від жінки, яка народилась у Миколаївській області, але зробила астрологічну кар'єру в Австралії.

Нагадаємо, раніше відома астрологиня Валентина Віттрок розповіла, як восени розвиватимуться події на фронті.

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