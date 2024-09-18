Помер найкращий футболіст чемпіонату світу 1990 року, який позбавив Марадону «Золотого м'яча» (фото, відео)

На 60-му році життя помер колишній форвард збірної Італії, найкращий бомбардир і футболіст ЧС-1990 Сальваторе Скіллачі, який мужньо боровся з раком товстої кишки, повідомляє Football Italia. Раніше не стало автора переможного м'яча у фіналі чемпіонату світу з футболу 1990 року Андреаса Бреме.

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Страшну хворобу у колишнього футболіста «Ювентуса», «Інтера» та японського клубу «Джибіло Івата» діагностували ще 2022 року, через рік хвороба загострилася. Скіллачі було госпіталізовано 7 вересня, врятувати його лікарі не змогли.

Сальваторе Скіллачі став головним героєм чемпіонату світу з футболу 1990 року, коли з 6 голами виграв бомбардирську гонку турніру, а заразом, випередивши Лотара Маттеуса та Дієго Марадону, отримав «Золотий м'яч» найкращого футболіста ЧС-1990.

Граючи разом з Роберто Баджо, а пізніше з Джанлукою Віаллі, Скіллачі двічі забив голи на груповому етапі у ворота Австрії та Чехословаччини, а потім відзначився у 1/8 фіналу, чвертьфіналі, півфіналі та матчі за третє місце проти Англії. Загалом у 16 матчах за збірну Італії він сім разів засмутив суперників точними ударами.

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У дворазового володаря Кубка УЄФА Скіллачі залишилися дружина Барбара і троє дітей — Джессіка, Маттіа та Ніколь.

Сальваторе Скіллачі з дружиною

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від раку помер легендарний італійський футболіст Джанлука Віаллі.

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