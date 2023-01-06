Помер легендарний одноклубник Михайличенка Джанлука Віаллі (фото, відео)

Слідом за Сінішою Михайловичем рак забрав ще одну легенду італійського футболу.

У віці 58 років від раку підшлункової залози помер екснападник «Сампдорії», «Ювентуса», «Челсі» та збірної Італії Джанлука Віаллі. Незадовго до Нового року до нього до Лондона з Італії прилетіли старенька мати та брат, у підсумку останні дні життя близькі були поряд із Джанлукою.

«Чемпіон на полі та в житті. Ти назавжди залишишся в наших серцях. Спочивай із миром, мій друже», — зворушливо попрощався з легендарним футболістом Андрій Шевченко, супроводивши допис у Instagram спільним фото.

Нагадаємо, що страшну недугу в ексфутболіста діагностували в 2017 році, проте операція та тривале лікування дали результат — у 2020-му лікарі запевнили в перемозі над хворобою, і Віаллі навіть повернувся до тренерського штабу збірної Італії, з якою став чемпіоном Європи. На жаль, нещодавно недуга повернулася й уже не «відпустила» легенду італійського футболу.

Зазначимо, що за роки виступів у професійному футболі знаменитий форвард провів 748 поєдинків за клуби та збірну, забивши 275 м'ячів. У футболках «Сампдорії», «Ювентуса» та «Челсі» Віаллі здобув 15 трофеїв. Зокрема, 1991 року разом із Олексієм Михайличенком він став чемпіоном Італії (ще один раз чемпіонат країни Джанлука виграв із «Ювентусом» у 1995-му).

Роберто Манчіні, Джанлука Віаллі та Олексій Михайличенко в чемпіонському складі "Сампдорії" зразка 1991 року

Джанлука Віаллі — один із восьми футболістів, які виграли Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Кубок кубків, і єдиний, хто зробив це у складі трьох різних клубів. У складі збірної Італії нападник провів 59 зустрічей, відзначившись 16 голами.

Найкращі голи Джанлуки Віаллі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у легенди «Реала» Мігеля Анхеля Гонсалеса на прізвисько Кіт діагностували бічний аміотрофічний склероз.

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