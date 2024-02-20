Помер автор переможного м'яча у фіналі чемпіонату світу з футболу 1990 року (фото, відео)

У ніч на вівторок, 20 лютого, слідом за своїм легендарним тренером Францом Беккенбауером у віці 63 років раптово помер чемпіон світу з футболу у складі збірної ФРН Андреас Бреме, повідомляє Bild.

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Напередодні пізно ввечері у знаменитого футболіста сталася зупинка серця у його квартирі у Мюнхені. Лікарі «швидкої» змогли реанімувати Бреме, але дорогою до лікарні він помер.

«З глибоким сумом я повідомляю від імені сім'ї, що мій партнер Андреас Бреме раптово і несподівано помер сьогодні ввечері через зупинку серця. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність і утримуватися від запитань у цей скрутний час», — заявила подруга футболіста Сюзанна Шефер.

Саме Андреас Бреме став автором переможного голу у ворота збірної Аргентини (на 85-й хвилині реалізував пенальті) у фіналі чемпіонату світу 1990 року.

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На клубному рівні захисник виступав за «Баварію», «Інтер», «Сарагосу» та «Кайзерслаутерн», ставши дворазовим чемпіоном Німеччини, володарем Кубка та Суперкубка країни, а також чемпіоном Італії, володарем Суперкубка Італії і Кубка УЄФА.

У футболці збірної ФРН захисник провів 86 матчів та забив 8 м'ячів, здобувши «золото» ЧС-1990, «срібло» ЧС-1986, а також «бронзу» Євро-1988 і «срібло» Євро-1992.

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Франц Беккенбауер, Лотар Маттеус та Андреас Бреме з кубком світу

Після завершення кар'єри футболіста Бреме працював тренером у «Кайзерслаутерні», «Унтерхахінгу» та «Штутгарті».

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У Андреаса залишилися двоє дорослих синів від шлюбу з Пілар Бреме.

Андреасу Бреме було 63 роки

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон Європи та найкращий бомбардир в історії збірної Італії з футболу.

Фото DPA

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