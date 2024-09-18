«Завжди відстоював справедливість»: внаслідок авіаудару загинув прикордонник з Буковини

Кожен день російської війни забирає життя найкращих українців. Підполковник Віталій Фустій з 1999 року проходив службу на західних, південних і східних рубежах країни. Його бойовий шлях розпочався у 2015 році на Донеччині, коли він разом із побратимами став на захист України від російської агресії. Він мобілізувався до лав Могилів-Подільського прикордонного загону з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. І вже у складі прикордонної комендатури швидкого реагування виконував бойові завдання на Чернігівському та Донецькому напрямку. Після чого захисник приєднався до прикордонної бригади «Сталевий кордон» і був призначений на керівну посаду в бойовий підрозділ прикордонного загону, повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Захисник неодноразово демонстрував відвагу та професіоналізм, виконуючи завдання у найгарячіших точках, завжди залишаючись на передовій. 29 квітня 2024 року офіцера нагородили державною нагородою — орденом „За мужність“ III ступеня».

Але, на жаль, виконуючи завдання у зоні активних бойових дій, 9 вересня 2024 року внаслідок авіаудару противника підполковник Віталій Фустій загинув.

«Він був принциповим, завжди відстоював справедливість. Його чесність та відданість службі викликали не лише повагу серед побратимів, але й захват серед усіх, хто його знав».

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У прикордонника залишилися матір, син, дружина та брат. Йому назавжди — 45. Прощання з офіцером відбулося у місті Могилів-Подільський, де він проживав останні роки. Поховали Віталія у рідному селі Козиряни на Буковині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Курщині офіцера з Черкащини.

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