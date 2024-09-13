«Як безстрашний звір, рвався у бій із ворогом»: на Курщині загинув офіцер з Черкащини

Приспущені в жалобі прапори, стихлі співи пташок, знову нависла чорна хмара смутку - так попрощались з капітаном Василем Бойченком. Йому навіки 23 роки.

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«Після закінчення 7 класу у 2014 році Василь розпочав навчання у Навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, — повідомляє Монастирищенська міська рада. — У 2016 році вступив на навчання до Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, після перейшов на вишкіл у Військову академію в Одесі. Через широкомасштабне вторгнення ворога в Україну Василеві довелося достроково закінчити навчання в академії й 5 березня 2022 року молодий військовий був направлений на військову службу в 95 окрему десантно-штурмову бригаду, яка виконувала бойові завдання поблизу міста Ізюм».

Василь Бойченко сміливо і чітко виконував накази командування і, як безстрашний звір, рвався у бій із ворогом. Ще зовсім юному хлопцеві довелося щодня бачити смерть й крокувати з нею поруч. 9 квітня 2022 року, коли точилися важкі бої, Василь отримав поранення під час виконання бойового завдання. Але, підлікувавшись, знову став у стрій до побратимів.

«Воїн воював у найгарячіших точках цієї кровопролитної війни: визволяв не один населений пункт Харківської та Донецької областей; стримував наступ ворога у напрямку населених пунктів Сеньківка Харківської області, Терни, Кліщіївка, Торецьк Донецької області.

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За свою звитягу та безстрашний захист України Василь Бойченко мав численні нагороди: Орден Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів, нагрудний знак «Знак пошани», почесний нагрудний знак «Сталевий хрест», почесний нагрудний знак «Срібний хрест». Також Василь Бойченко був нагороджений іменним пістолетом".

Мужність та звитяга молодого бійця повели Василя у його останній бій — рота, командиром якої був Василь, брала участь у Курській операції. І саме тут командир 4 десантно-штурмової роти 9 вересня 2024 року загинув. Сталось це поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району внаслідок влучання FPV-дрону противника в автомобіль.

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«Василь здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка — віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Війна з російськими окупантами забрала життя молодого, енергійного, життєрадісного хлопця, якому тільки жити, кохати, мріяти, творити, у якого було все попереду».

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію 26-річного героя, який загинув на Донеччині.

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