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Суспільство та люди

Збій в «Київстарі»: абоненти в Мережі скаржаться на проблеми

10:52 19 вересня 2024
Проблеми Київстару

У багатьох користувачів українського оператора електронних комунікацій «Київстар» зник мобільний зв'язок.

Про це пишуть у Мережі користувачі під одним з постів мобільного оператора.

Крім того, у деяких абонентів зник і мобільний інтернет.

Такі проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові, Запоріжжі тощо.

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«Де зв'язок? Чому немає інтернету і показує, що я в роумінгу? Харків», — пише одна з користувачів.

Натомість у мобільного оператора не пояснюють, що саме стало причиною такого масового збою. Втім, відповідає в коментарях, що «З боку компанії буде зроблено все можливе для поліпшення якості».

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Зазначимо, що 12 грудня 2023 року зранку стався збій в мережі «Київстар». Згодом компанія заявила про хакерську атаку, яка спричинила проблеми з мобільним зв'язком та провідним інтернетом. За два дні оператор увімкнув голосовий зв'язок та майже повністю відновив роботу домашнього інтернету, а 15 грудня увімкнув мобільний інтернет по Україні, включаючи 4G. 20 грудня в мережі знову спостерігалися проблеми в роботі оператора. Але наступного дня в компанії заявили, що повністю відновили всі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Там запевнили, що попри інцидент абонентська інформація та персональні залишилися у безпеці.

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