Стався збій: Monobank визнав проблему і дав пораду клієнтам
У п'ятницю 30 серпня, на мобільний застосунок Monobank імовірно було здійснено чергову кібератаку.
Користувачі скаржилися на проблеми з користуванням банківським додатком — мобільний застосунок Monobank просто перестав вантажитися, пишуть ЗМІ.
Також у декого з користувачів виникли проблеми з проведенням транзакцій.
О 17:17 співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що у роботі застосунку стався технічний збій.
«У нас технічний збій:(Вибачте! Виправляємо», — написав він в соцмережі.
Нагадаємо, що остання кібератака на Monobank, через який проводять багато розрахунків українські волонтери, відбулася 16 серпня. Тоді банк отримав кілька мільярдів запитів, що відповідало потужній DDoS-атаці.70
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