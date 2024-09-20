Догляд за полуницею восени: що обов'язково потрібно зробити городникам

Восени полуниця, як і інші культури на дачі, потребує догляду. І це не тільки підживлення сечовиною — кущі потрібно поливати, щоб вони не зимували ослабленими. Особливо якщо осінь посушлива.

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Як пише «На пенсії», полив полуниці слід припинити лише за два тижні до настання перших стійких холодів — заморозків.

Отже, весь вересень і половину жовтня, а якщо дозволяє погода, то і весь жовтень, полив слід проводити з інтервалом у 7−10 днів. Звісно, з огляду на те, були дощі чи ні.

Також до заморозків кущики рекомендують замульчувати хвоєю, соломою чи спеціальними матеріалами. Це потрібно для того, щоб у зимовий період коренева система не постраждала.

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Також восени цю культуру удобрюють, уникаючи азотних добрив, стимулюючих зростання. Краще використовувати калійні та фосфорні добрива. Можна використовувати суперфосфат — із розрахунку 30 г на один квадратний метр грядки. Гарний результат дає застосування звичайної деревної золи.

Про те, скільки разів за сезон і чим рекомендують удобрювати полуницю, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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