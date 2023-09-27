Зробіть це зараз, і наступного року вас завалить полуницею: чим підгодувати кущики восени

Багато фермерів-професіоналів та дачників-любителів знають, що восени полуниця, як та інші рослини, займається закладкою квіткових бруньок.

Про це пише автор блогу про садівництво.

Від того, наскільки успішним буде цей процес, залежить урожай наступного року.

Тому зараз садівникам обов'язково варто «простимулювати» цей процес, тобто підгодувати рослини.

Досвідчені садівники із цією метою використовують сечовину.

Відповідна форма внесення сечовини для полуниці в цей період полягає у використанні 3% розчину.

Для його приготування вам необхідно наповнити 10-літрове відро водою і додати сюди 300 г препарату, після чого добре розмішати до повного розчинення сечовини.

Тепер засіб готовий до використання, тому, не зволікаючи, перелийте його в пульверизатор та полийте полуничник.

Ще один садівник детально розповів, як він готує полуницю до зими та майбутнього врожаю.

Раніше ми розповідали, як правильно садити цибулинні квіти восени.

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