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Секрети великих урожаїв: скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю, коли і чим

15:15 26 березня 2024
Полуниця

Багато українських садоводів вирощують полуницю. Для того, щоб ця культура давала гарний врожай її треба вчасно підживлювати. Досвідчені садівники розповіли, як треба підживлювати полуницю, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Усього полуниці треба шість підживлень за сезон.

1. Під час активного росту листя:
1 чайну ложку сечовини розчинити в 10 л води і полити грядки. Норма витрати поживного розчину — відро на 1 м².

2. Перед цвітінням:
2 г біопрепарату Імуноцитофіт розчинити в 10 л води і обприснути рослини.

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3. На початку цвітіння:
1 ст. ложку нітрофоски розвести в 10 л води і полити грядки. Норма — відро на 1 м².

4. Наступного дня після третьої:
по 1 щіпці борної кислоти і мідного купоросу розчинити в 10 л води, додати 30 крапель йоду. Полити розчином рослини так, щоб він попадав і на листя, і в грунт.

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5. Відразу після збирання врожаю:
100 г хлібопекарських дріжджів розчинити в 10 л води і обприснути кущики.

6. У першій половині серпня:
2 ст. ложки суперфосфату і 0,5 склянки золи розвести в 10 л води і полити грядки. Норма витрати — відро на 1 м².

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Раніше «ФАКТИ» писали, чим підживлювати кущики полуниці восени, а також про сім поширених помилок при вирощуванні полуниці.

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