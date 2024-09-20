Чемпіонка та рекордсменка України загинула на війні з росією (фото)

На жаль, ще одна сторінка наповнить сайт-реквієм «Ангели спорту». Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула майстер спорту, багаторазова чемпіонка та рекордсменка України з важкої атлетики серед ветеранів, тренер Ніна Пашкевич з Рівненської області, повідомляє сторінка Здолбунівської міської ради у Facebook. Їй назавжди залишиться 47 років…

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Навіть воюючи з ворогом (Ніна була снайпером), спортсменка встигала брати участь у змаганнях. Зокрема, у квітні 2024-го вона стала чемпіонкою країни, встановивши три національні рекорди.

Поховають Ніну Пашкевич у її рідному Здолбунові у суботу, 21 вересня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики.

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