путін може відключити інтернет по всьому світу: що відбувається

На глибині багатьох тисяч метрів під поверхнею Атлантичного океану пролягають оптоволоконні кабелі, які з'єднують нас з людьми на іншому кінці світу. Якщо їх пошкодити, інтернет може вийти з ладу на цілих континентах. Вже кілька років поспіль росія націлюється на них, російські кораблі та підводні човни неодноразово були помічені поблизу цих трансатлантичних кабелів. Однак тепер, за словами інсайдерів, атака на кабелі з боку секретного підрозділу рф може бути неминучою, пише видання t-online.de.

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Останнім часом Сполучені Штати відзначають посилення російської військової активності поблизу ключових підводних кабелів. росія готова здійснити диверсійні операції й таким чином вивести з ладу важливу частину глобальної комунікаційної інфраструктури, заявили два американські чиновники в ефірі телеканалу CNN. Вони занепокоєні значною військово-морською активністю і побоюються, що росія може незабаром перейти до нападу.

НАТО також дедалі більше занепокоєне цією загрозою. Західний альянс наразі посилює заходи із захисту кабелів. «З початком російської війни в Україні загрози для підводної інфраструктури, в тому числі нафто- і газопроводів та кабелів передачі даних, зросли», — заявив представник НАТО в інтерв'ю виданню Business Insider.

Підводні кабелі є невіддільною частиною людської цивілізації у 21 столітті. Вони транспортують усе — від зв'язку до потокового мовлення і фінансових даних. Вони також можуть передавати значно більші обсяги даних, ніж найпотужніші супутники зв'язку. І останнє, але не менш важливе: сигнали по морському дну поширюються набагато швидше, ніж по радіо в космосі.

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Однак, як і супутники, кабелі важко модифікувати, ремонтувати або розширювати. Саме тому російська диверсійна операція є такою загрозливою, адже на створення заміни знадобиться багато часу.

За даними американської розвідки, нинішня загроза інфраструктурі походить від спеціального підрозділу.

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«Російські сили підводних диверсій — це ГУГІ, надсекретний підрозділ, який оперує надводними кораблями, підводними човнами та військово-морськими безпілотниками», — заявили американські чиновники в інтерв'ю CNN.

Повна назва управління — Головне управління глибоководних досліджень. Підрозділ підпорядковується Міністерству оборони росії, але діє в умовах суворої секретності і не фігурує в офіційній структурі міністерства на його сайті.

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Головне управління глибоководних досліджень оперує флотом бойових кораблів, підводних човнів і мініпідводних човнів, за допомогою яких підрозділ може здійснювати розвідку і диверсії на морському дні. Особливо активним є шпигунський корабель «Янтар», який виконує роль материнського корабля для двох мініпідводних човнів. Він був помічений біля берегів Північної Америки у 2015 році, біля берегів Сирії у 2016 році та біля берегів Ірландії у 2021 році, завжди в безпосередній близькості від підводних кабелів.

Після російського вторгнення в Україну Головне управління глибоководних досліджень не втратило своєї важливості. Навпаки, російське керівництво надає ГУГІ великого значення, повідомив американський чиновник в інтерв'ю CNN. За його словами, США дуже серйозно ставляться до загрози підводній інфраструктурі і розглядають підрив кабелів як значну ескалацію російської агресії.

«Що саме робить Центр глибоководних досліджень у світовому океані — незрозуміло. Однак, якщо він дійсно переріже підводні кабелі, ми, ймовірно, помітимо це лише тоді, коли буде надто пізно», — йдеться у публікації.

Раніше західні розвідки попередили про терористичні плани росії, яка спробує влаштувати вибухи та підпали по всій Європі.

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